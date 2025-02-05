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Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

Департамент государственной эффективности, руководителем которого является миллиардер Илон Маск, прекратит финансирование издания Politico и других СМИ, содержавшихся за счет Агентства США по международному развитию (USAID).

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