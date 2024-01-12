Запущен первый в мире музыкальный сервис для собак. Весь контент для него сгенерирован ИИ

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе японский стартап One By One Music представил одноименный стриминговый сервис, разработанный специально для собакСтриминговый сервис One By One Music доступен на компьютерах и смартфонах через браузер.
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