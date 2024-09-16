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Китай

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Председатель ПК ВСНП призвал к открытию новых горизонтов для работы собраний народных представителей

Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи подчеркнул важность твердо отстаивать, неуклонно совершенствовать и строго соблюдать института собраний народных представителей и открыть новые горизонты для работы собраний народных представителей.

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