По боксерской классике: Бивол разобрал Рамиреса и остался чемпионом мира

Дмитрий Бивол — пожалуй, лучший российский боксер современности. Если недавно с ним в этом неофициальном звании мог посоперничать другой чемпион-полутяж Артур Бетербиев, то после победы над Канело Альваресом в мае этого года Бивол многое изменил.