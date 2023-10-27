«Москвичи» станут полностью российскими в 2029 году. Дольше всего будут локализовывать руль

Сергей Цыганов, автоэксперт и ведущий Telegram-канала «Русский автомобиль», раскрыл подробности о программе локализации «Москвичей» – эти данные были озвучены на прошедшей вчера конференции поставщиков завода.
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