Крылатая смерть: Ракета без двигателя, но с двойной мощью: как изменилась «Гром-Э2»

Управляемое авиационное оружие «Гром-Э2»: мощь и точность Современные Воздушно-космические силы России располагают передовым авиационным оружием, включающим в себя управляемую крылатую ракету «Гром-Э2», способную эффективно поражать как наземные, так и подводные цели.