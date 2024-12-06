Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 072 подписчика

Крылатая смерть: Ракета без двигателя, но с двойной мощью: как изменилась «Гром-Э2»

Крылатая смерть: Ракета без двигателя, но с двойной мощью: как изменилась «Гром-Э2»

Управляемое авиационное оружие «Гром-Э2»: мощь и точность Современные Воздушно-космические силы России располагают передовым авиационным оружием, включающим в себя управляемую крылатую ракету «Гром-Э2», способную эффективно поражать как наземные, так и подводные цели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Самборский
Раз нет двигателя - это бомба, а не ракета.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх