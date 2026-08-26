Американские военные самолёты один за другим подают сигналы бедствия

Американские военные борта один за другим подают код бедствия: три случая за шесть дней.25 августа военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17A Globemaster III (бортовой номер 07-7176) вылетел с авиабазы Шпангдалем в Германии.
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