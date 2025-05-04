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США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

Вашингтон меняет стратегию в отношении переговоров между Москвой и Киевом. Администрация Джо Байдена в своё время активно вмешивалась в украинский конфликт, а при Трампе, казалось бы, наметился поворот к «миротворчеству».

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Комментарии
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Алексей Тан
США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один======================== Ситуация... один в один, как в начале 1944-ого... сателлиты еврее-нацистской Германии разбежались... другие нейтралитет объявили... А Франция (как сейчас и белярюси)... та даже в союзники набиваться стала, ... хотя ВСЮ войну, они были противниками, ВРАГАМИ... Большой России (с.с.с.р.).
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3 час.
александр петров
Та я Вас умоляю. Смешно право дело смотреть на всю эту возню по поводу сделки Дони и Руины!! Я ни когда бы не подумал о том, что великие &quot;Каклы&quot; разведут Доню как последнего лоха. Даже то, что останется в Руине, по себестоимости, для Дони будет не выгодно. Т.е. вложи 100 &quot;гульденов&quot; и получи в конечном результате всего 1 гульден из 100, это писец какая &quot;Ёканомика&quot;!!! Плюс к этому, большая часть минералов находится на территории РФ!!! Следовательно, если Доня не дурак, то в данном случае идет другая игра. Вопрос какая и на что???
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2 час.
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