США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один======================== Ситуация... один в один, как в начале 1944-ого... сателлиты еврее-нацистской Германии разбежались... другие нейтралитет объявили... А Франция (как сейчас и белярюси)... та даже в союзники набиваться стала, ... хотя ВСЮ войну, они были противниками, ВРАГАМИ... Большой России (с.с.с.р.).

александр петров

Та я Вас умоляю. Смешно право дело смотреть на всю эту возню по поводу сделки Дони и Руины!! Я ни когда бы не подумал о том, что великие "Каклы" разведут Доню как последнего лоха. Даже то, что останется в Руине, по себестоимости, для Дони будет не выгодно. Т.е. вложи 100 "гульденов" и получи в конечном результате всего 1 гульден из 100, это писец какая "Ёканомика"!!! Плюс к этому, большая часть минералов находится на территории РФ!!! Следовательно, если Доня не дурак, то в данном случае идет другая игра. Вопрос какая и на что???