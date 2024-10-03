Ниже ценового потолка G7: Саудовская Аравия угрожает РФ нефтью по 50 долларов

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил министров стран ОПЕК+, что, если другие производители продолжат нарушать квоты на добычу, предусмотренные соглашением, цены на нефть в ближайшее время упадут до 50 долларов за баррель.