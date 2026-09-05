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Татар-информ

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Сигналы Путина на саммите ШОС, Игры кочевников, табу на вейпы: акценты недели

Сигналы Путина на саммите ШОС, Игры кочевников, табу на вейпы: акценты недели

Владимир Путин сделал жесткие заявления на саммите ШОС в Бишкеке, Рустам Минниханов «привез» Всемирные игры кочевников в Казань, а в Татарстане могут запретить вейпы.

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