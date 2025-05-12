Сергей Кочеров: «Попытка провести празднование в Киеве закончилась провалом»

«Заявление «просроченного» президента Украины Зеленского о том, что парад на Красной площади в Москве 9 мая 2025 г.
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