WP: Зеленский стал более открытым к переговорам с РФ из-за ослабления позиций

На фоне успешных наступательных действий ВС РФ в Донбассе и провале операции ВСУ на территории Курской области позиции Владимира Зеленского ослабли, в связи с чем он стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с Россией.
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