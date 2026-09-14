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Нижегородская правда

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Более 400 тонн отходов вывезли из города Бор за неделю

Более 400 тонн отходов вывезли из города Бор за неделю

С 7 по 11 сентября на Бору провели масштабную работу по очистке территории от мусора. За несколько дней из черты города вывезли более 400 тонн отходов, сообщает администрация муниципального округа город Бор.

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