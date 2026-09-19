15+ детских фраз из сочинений, которые подняли настроение учителям на весь день

Проверка сочинений — привычная рутина для учителей. Но некоторые светлые детские головушки от простоты душевной выдают в своих текстах такие перлы, что они невольно поднимают настроение, запоминаются надолго и уходят в золотой фонд школьных цитат.
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