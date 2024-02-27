Сообщи о нетрезвом водителе

В рамках формирования законопослушного поведения на дорогах республики и выработки нетерпимости граждан к грубым нарушениям Правил дорожного движения, в том числе по управлению транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в республике реализован новый формат получения анонимной информации от граждан посредством Telegram каналов, созданных в каждом районе республики.