МОСКВА, 7 сентября – РИА Новости. Киевлянка Ирина поделилась в беседе с "Украинской правдой" "шокирующим опытом" путешествия в Израиль, пожаловавшись на "издевательства" над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.
"Только по-русски": украинка пожаловалась на унижения в Израиле
Комментарии
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Tatiana
Полная чушь!!! У этих хохлов всегда кто-то виноват. А в последние годы- русские. Они достали уже всю гэйропу своим свинячим поведением и требованиями. Поэтому их сейчас и гонят отовсюду.
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5 час.
лл
лина любимцева
Пошлость и разнузданность стали характерной чертой украинцев. ЖАЛЬ! Раньше такое было только на западэнщине, а теперь эта бандэровская зараза расползлась по всей Украине.
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2 час.
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