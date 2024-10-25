Турция показала проект планируемого к постройке авианосца MUGEM Турция собралась строить авианосец, проект корабля был представлен в рамках оборонной выставки SAHA EXPO 2024, проходившей в Стамбуле.
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Турция показала проект планируемого к постройке авианосца MUGEM Турция собралась строить авианосец, проект корабля был представлен в рамках оборонной выставки SAHA EXPO 2024, проходившей в Стамбуле.
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