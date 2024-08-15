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Катастрофическое пророчество сбылось. Британия оказалась на грани пропасти: Лондон больше не может игнорировать белых

Катастрофическое пророчество сбылось. Британия оказалась на грани пропасти: Лондон больше не может игнорировать белых

© AP Photo / Scott HeppellСегодня 217 прочитали Беспорядки в Британии не имеют ничего общего с недовольством рабочего класса иммиграцией, пишет The Telegraph.

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