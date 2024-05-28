Круглый стол комитета Государственной думы по аграрным вопросам на тему использования пестицидов и агрохимикатов в России, заседание Всероссийского кинологического совета по охотничьему собаководству и другие новости Росохотрыболовсоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии