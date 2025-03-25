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Царьград

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США удалили 7 миллионов "бессмертных" из базы данных соцобеспечения

США удалили 7 миллионов "бессмертных" из базы данных соцобеспечения

Служба социального обеспечения США исключила 7 миллионов американцев, числившихся живыми в возрасте старше 120 лет, из своих баз данных.

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