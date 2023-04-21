Как актёр Василий Меркурьев спас 6 человеческих жизней и Почему никогда не считал это подвигом

Василий Меркурьев сыграл более 70 ролей в кино, воплотил на театральной сцене множество ярких образов, запомнился зрителям добродушным и слабохарактерным лесничим в сказке «Золушка».
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