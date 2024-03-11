С папой одно лицо: правда ли, что сын Баскова вернулся в Россию, чтобы встретиться с отцом?

История жизни Николая Баскова весьма непроста. Со стороны кажется, что исполнитель проживает жизнь мечты: деньги, лоск, признание, любовь фанаток, поездки и встречи с бомондом… Однако, на личном фронте все не так радужно.
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