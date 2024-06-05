До Европы всё доходит медленно. По газу только сейчас дошло

Natalija Osminina

Вы пропустили: Байден еще месяца полтора назад сказал, что американцы более не будут поставлять газ Европе (спг), а через неделю добавил, что он запрещает Европе брать и российский газ. И спг и трубный. Якобы Европа отказалась брать из-за санкций, ей США запретили. Да и СВФТ отрезали. А в рублях платить мало кто согласился. В итоге как брали российский газ, нефть, электроэнергию и другие ресурсы- так и берут. Кто согласился- платят в рублях. А остальная Европа просто писАла долговые расписки, на которые уже набежало 280 миллиардов российских активов. А недавно США разрешили ей не платить России, а отдать свои долги им- США. Потому что они поистратились на Украину, и ЕС должен внести свою долю. Пусть изымут 280 миллиардов из своей реальной экономики. А если не захотят (а эта сумма, действительно, неподъемная для ЕС), ЦБ США на эту сумму лишит эмиссии ЦБ ЕС. А это для ЕС еще хуже. В общем. ЕС отдает концы. Потому что Россия уже арестовала американские активы (в счет их долгов России на 20 миллиардов). Сейчас будет национализировать европейские. И после того, как залог Европы в виде акций российских предприятий и пахотных земель закончится, отключат Европе и свет, и газ. Зачем поставлять бесплатно? Раньше все россияне вомущались, почему Россия поставляет ресурсы ЕС- видимо, деньги Родине нужны,да и олигархи готовы торговать даже с врагами. А оказалось, что 2.5 года СВО Россия поставляла все ресурсы Европе и США бесплатно и значит дело было не в алчности олигархов))). Значит, ей ничего не стоит вообще прекратить поставлять ресурсы Европе, раз она отказалась за них отдавать долги. СПГ уже Россия поставлять отказалась. По крайней мере Литве.Может еще Германии поставляет - не в курсе.