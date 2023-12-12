На Балканах во времена Римской империи не было римлян

Несмотря на обширное военное и культурное влияние Римской империи на близлежащий Балканский полуостров, анализ ДНК людей, живших в этом регионе в период с 1 по 1000 год нашей эры, не обнаружил никаких генетических свидетельств италийского происхождения эпохи железного века.