На Балканах во времена Римской империи не было римлян

Несмотря на обширное военное и культурное влияние Римской империи на близлежащий Балканский полуостров, анализ ДНК людей, живших в этом регионе в период с 1 по 1000 год нашей эры, не обнаружил никаких генетических свидетельств италийского происхождения эпохи железного века.
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