Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Бритты верны себе: науськивают страны друг на друга, формулируют оскорбительные нарративы, ищут свою выгоду даже в эт...Independent: Укра...
  • Лидия Санникова
    Фууууууууууууу...Киркоров опротест...
  • Аркадий Цыганов
    Все лидеры Европы, не считая Орбана, ненавидели Трампа и желали ему поражения. А Трамп ещё та акула. Никого не прощает.В США раскрыли пр...

На избившего и сломавшего лодыжку дочери россиянина возбудили дело

На избившего и сломавшего лодыжку дочери россиянина возбудили дело

В Ингушетии задержали отца-наркомана, избивавшего дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, в отдел полиции поступило сообщение, что в больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх