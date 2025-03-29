На избившего и сломавшего лодыжку дочери россиянина возбудили дело

Политика как она есть

В Ингушетии задержали отца-наркомана, избивавшего дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, в отдел полиции поступило сообщение, что в больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев.