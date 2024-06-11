Что изменит новая шкала НДФЛ и почему россияне бросились брать автокредиты. Обзор Банки.ру

ВТБ с 11 июня меняет условия ипотеки с господдержкой, напоминает «Коммерсант». Среди нововведений — повышение размера первоначального взноса, а также ограничение срока выхода на сделку по заявкам на прежних условиях.
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