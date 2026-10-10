Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин получил серьезную травму в матче

Спортивный врач Харьяс Гревал заявил в своих соцсетях, что вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл на длительный срок из-за травмы, которую он получил в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона».
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