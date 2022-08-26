Зеленский признал, что наступающая зима станет самой сложной в истории Украины

- Конечно, сейчас ситуация очень опасная, острая. <.> Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным за всю нашу историю, - высказался Зеленский.
- Конечно, сейчас ситуация очень опасная, острая. <.> Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным за всю нашу историю, - высказался Зеленский.
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