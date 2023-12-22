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Хирург слил фото Виктории Бони после пластической операции

Модель Виктория Боня гордится своей пластической операцией. Бывшая участница «Дома-2» долго пропагандировала безоперационные и инъекционные методы омоложения, а затем сама открыто заявила, что хочет сделать пластику у голливудского хирурга.

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