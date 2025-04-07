Российский фондовый рынок упал до уровней прошлого года

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Российский фондовый рынок после 13-дневного падения начал неделю новым резким падением — на утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился до уровней конца прошлого года, упав ниже 2700 пунктов.