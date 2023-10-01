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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке» после 0:4: «Литвинов снова вне старта – странные отговорки про травму, которой нет. Мало кто понимает, почему Дуарте вытеснил Джикию»

Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке» после 0:4: «Литвинов снова вне старта – странные отговорки про травму, которой нет. Мало кто понимает, почему Дуарте вытеснил Джикию»

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4. «Литвинов снова вне старта – очень странные отговорки, связанные с травмой, которой нет.

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