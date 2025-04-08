"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

Актриса Яна Поплавская довольно прямо и резко высказалась после вот этих слов главы Следкома Александра Бастрыкина: "Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%".