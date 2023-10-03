Компьютеризация выявила много расплывчатых норм в строительстве

Перевод строительных требований в машиночитаемый формат выявил проблему расплывчатости ряда норм. Об этом рассказал на форуме "100+ Technobuild" в Екатеринбурге директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии