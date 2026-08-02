Финукейн творит историю Игр, завоевав четвертое золото

Источник изображения, Getty Images Автор Гарет Гриффитс BBC Sport Wales Опубликовано 3 часа назад Валлийская звезда Эмма Финукейн вошел в историю, став первым велосипедистом-спринтером, выигравшим четыре золотые медали на треке на одних и тех же Играх Содружества.
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