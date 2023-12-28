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Полицейский Дед Мороз подарил подарки детям

Полицейский Дед Мороз подарил подарки детям

Ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» продолжает набирать обороты. Сегодня сотрудники отдела полиции «Промышленный» УМВД России по Казани посетили семью, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.

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