Полицейский Дед Мороз подарил подарки детям

Ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» продолжает набирать обороты. Сегодня сотрудники отдела полиции «Промышленный» УМВД России по Казани посетили семью, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.
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