В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии