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В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.

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