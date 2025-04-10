В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.