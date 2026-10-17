Apple представила обновленные правила для App Store, направленные на противодействие созданию и распространению интимных ИИ-дипфейков и приложений, предназначенных для «раздевания» пользователей без их согласия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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