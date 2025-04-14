Царьград Olga Loskutova/Russian Look/Globallookpress Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев* объявлен иноагентом.
Российский министр, ставший символом предательства: Посмотрите, что он говорит
Комментарии
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Александр Тимоненко
Иноагент слишком почётное звание предателя. Чиновник Государственной службы совершил предательство и должен быть осужден и получить наказание.
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2 час.
Иван Иваныч
Однозначно - только ЛЕДОРУБ и желательно по всей семейки пройтись.
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1 час.
Леонид Руси
Родился 27 марта 1951, Брюссель... Овен как и Гитлер, первое воплощение... Но 27 рождённый, это 3 демона... Так что без тьмы тут не обошлось... Дурак, да ещё и одержимый...
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52 мин.
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