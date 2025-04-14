Иноагент слишком почётное звание предателя. Чиновник Государственной службы совершил предательство и должен быть осужден и получить наказание.

Леонид Руси

Родился 27 марта 1951, Брюссель... Овен как и Гитлер, первое воплощение... Но 27 рождённый, это 3 демона... Так что без тьмы тут не обошлось... Дурак, да ещё и одержимый...