Китай увеличил импорт российского урана более чем втрое

Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое, при сохранении динамики страна станет главным его покупателем у России по итогам года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
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