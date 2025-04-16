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Politico: Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, Ирана и пошлин

Politico: Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, Ирана и пошлин

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планируют на следующей неделе посетить Париж для обсуждения конфликта на Украине, а также взаимодействия с Ираном и торговых пошлин.

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