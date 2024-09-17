Чиновнице из Ростова-на-Дону суд изменил условия приговора. Женщина отправится домой до 2030 года

Выяснилось, что на иждивении у бывшей директрисы управления ЖКХ находится несовершеннолетняя дочь.Стало известно о том, что Ростовский областной суд отсрочил реальное наказание бывшей чиновнице Стелле Руф, которую ранее приговорили к реальному сроку за превышение должностных полномочий, хотя та надеялась на условный срок.
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