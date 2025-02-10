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Царьград

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Букмекеры оценили вероятность завершения СВО в 2025 году

Букмекеры оценили вероятность завершения СВО в 2025 году

В начале года показатель достигал 71 процент, сейчас – 66.По данным онлайн-платформы Polymarket, вероятность того, что на Украине в 2025 году будет достигнуто прекращение огня, составляет 66%.

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