Поисковики Челябинской области попросили у смолян помощи

Группа занимается изучением судьбы летчиков-инструкторов и курсантов Челябинской военной авиационной школы штурманов и стрелков-радистов авиации дальнего действия, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
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