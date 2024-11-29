👨🏫 В школах нужны настоящие педагоги, а не выпускники с дипломом «Чтобы приходил человек, который понимал, что такое ребёнок, что такое класс и как проводить урок.
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👨🏫 В школах нужны настоящие педагоги, а не выпускники с дипломом «Чтобы приходил человек, который понимал, что такое ребёнок, что такое класс и как проводить урок.