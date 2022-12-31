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Американский политик Янг заявил, что Столтенберга нужно судить за военные преступления

Американский политик Янг заявил, что Столтенберга нужно судить за военные преступления

Джеффри Янг, американский политик и кандидат в губернаторы штата Кентукки, заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления.

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