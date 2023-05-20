Федеральное агентство новостей №1

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Военный эксперт Джерелиевский рассказал о самых тяжелых участках фронта

Военный эксперт Джерелиевский рассказал о самых тяжелых участках фронта

Военный аналитик Борис Джерелиевский сообщил, что наиболее напряженными участками фронта на востоке Украины являются херсонское, запорожское и донбасское направления.

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