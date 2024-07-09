Украинцы приезжают Германию за «получкой»

Украинские беженцы в Германии — это отдельный феномен в социальной и экономической жизни страны. В Германии, которая с 2013 года, по разным оценкам, приняла около 5 млн беженцев, украинцы имеют особый статус.
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