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Украинцы приезжают Германию за «получкой»

Украинцы приезжают Германию за «получкой»

Украинские беженцы в Германии — это отдельный феномен в социальной и экономической жизни страны. В Германии, которая с 2013 года, по разным оценкам, приняла около 5 млн беженцев, украинцы имеют особый статус.

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