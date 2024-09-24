Раскрыты подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

В организмах отца и одной из отравившихся девочек не обнаружено следов дихлофоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
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