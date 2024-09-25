Названы главные минусы Toyota Camry с пробегом

Бизнес-седан отличается высокой надежностью, но все же имеет недостатки. В особенности это касается 8–10-летних экземпляров, где часто меняются стойки, втулки переднего стабилизатора и тормозные диски, которые перегреваются и деформируются в результате заклинивания суппортов, рассказал представитель сети автосервисов FIT Service Дмитрий Козловский.