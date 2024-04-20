В Десногорске Смоленской области участковые уполномоченные полиции провели профилактическую акцию «Вместе против мошенников»

В настоящее время большинство людей использует пластиковые банковские карты. К сожалению, с развитием электронных технологий развивается и кибермошенничество: злоумышленники находят все новые способы хищения и обмана граждан, которые, не опасаясь, называют свои персональные данные, информацию о банковских карта, даже посторонним людям.